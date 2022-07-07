Карелия вошла в лидеры по числу личных банкротств

Рост банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Карелии в I полугодии стал одним из самых высоких на Северо-Западе.

За первое полугодие 2022 года в Карелии банкротами стали 553 физических лица и индивидуальных предпринимателя. Это на 65,1% больше, чем в первой половине прошлого года, когда за этот же период было зарегистрировано лишь 335 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом информирует РБК со ссылкой на данные Федресурса.



Рост личных банкротств в Карелии стал одним из самых высоких на Северо-Западе. Выше только в Мурманской области (70,5%). На первом месте по числу банкротств среди регионов оказалась Московская область — 6058 человек (прирост 28,9% к первому полугодию 2021 года). На втором месте — Москва (5664 человек, +16,7%). На третьем месте — Краснодарский край (5660 человек +31,3%).



В целом по стране количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в первом полугодии 2022 года, составило 121313, что на 37,8% больше, чем в таком же периоде 2021 года.



Конкурсные производства в первой половине этого года вводились в Карелии отношении 19 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. По отношению к прошлому году показатель вырос на 46,2% (13 банкротств). Среди регионов в первом полугодии 2022 года лидировали по числу компаний-банкротов Москва (1099 шт., +13,4% к первому полугодию 2021), Московская область (436; +21,8%), Санкт-Петербург (420; +4,7%).

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Карелии возбудил дело о банкротстве депутата парламента Карелии Владимира Кванина.