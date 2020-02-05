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Карелия вошла в пятерку пилотных регионов, отобранных как перспективные для въезда иностранных туристов

Новости. Общество
15:08, 05 Февраля 2020
фото: © Корпорации развития​ Республики Карелия
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Республика станет пилотным регионом, где будет реализована программа "Акселерация компаний по экспорту туристических услуг", сообщили в Центре поддержки экспорта.

Презентацию программы, которая начнёт реализацию в 2020 году, провели представители Российского экспортного центра. В мероприятии участвовали представители Управления по туризму Карелии, Корпорации развития РК, Центра поддержки экспорта.

"Реализация такого проекта, безусловно, увеличит количество экспортно ориентированных компаний туристической отрасли, приведёт к заключению новых экспортных контрактов, поможет сформировать новые меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в регионе", – отметила Янина Свидская, первый заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии.

По статистике, именно международный въездной туризм, ориентированный на приём иностранных гостей, даёт максимальные прибыли в бюджет региона. Поэтому Российским экспортным центром была разработана программа "Акселерация компаний по экспорту туристических услуг", которая реализуется в отобранных регионах в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Кроме того, указанная программа направлена на достижение целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как рассказал руководитель карельского Центра поддержки экспорта Илья Дементьев, содействие по организации участия экспортно ориентированных субъектов МСП в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности – одна из основных задач центра. В рамках данных программ отбираются участники, готовится и реализуется индивидуальный план выхода на экспорт, начиная от поиска рынков сбыта и покупателей и заканчивая проведением бизнес-миссий и заключением внешнеторговых контрактов.

 

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