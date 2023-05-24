Карелия вошла в российский топ популярных направлений для летнего отдыха

Республика оказалась на 8 месте среди самых популярных направлений для отдыха среди россиян.
Специалисты российский сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру провел в соцсетях опрос, в ходе которого выясняли, какие направления выбирают россияне для отдыха нынешним летом.
Первое место уверенно заняли курорты Краснодарского края, набравшие 36% голосов. На втором месте оказались курорты Крыма с 27% голосов.
Еще 12% проголосовавших решили нынешним летом остаться дома.
В число самых популярных направлений вошла и Карелия — поехать в республику мечтают 3% участвовавших в опросе жителей России.
Помимо этого, в топ-10 вошли Абхазия, Байкал, Дагестан, Поволжье и Приморье.
Ранее карельское Приладожье вошло в число самых популярных направлений отдыха на тарбазах.
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