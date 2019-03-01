Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:34, 01 Марта 2019
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Карелия вошла в топ-10 популярных направлений для весеннего отдыха в России

Загрузка...

Рейтинг был сформирован по данным бронирования отелей, квартир и домов туристами для проживания с 1 марта по 31 мая 2019 года.

Только закончилась зима, а эксперты уже составили топ-10 рейтинг самых популярных направлений для отдыха в России весной. Об этом сообщает сервис бронирования отелей Tvil.ru.

По данными экспертов, лидерами весеннего бронирования в этом году стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым. Замыкают пятёрку лучших Москва и Московская область. Во второй части рейтинга расположились Ставропольский край, Карелия, Татарстан, Тверская и Ленинградская области.

При этом в Краснодарском крае туристы проводят значительно больше времени, чем в других местах, в среднем 11 ночей, и тратят при этом 1,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле только в Ставропольском крае — 1,4 тысячи рублей.

Находящийся на втором месте Санкт-Петербург обойдётся туристам почти в два раза дороже — в 2,7 тысячи рублей за сутки, но и гостить сюда приезжают на меньший срок — в среднем на четыре дня.

Бронзовые же призёры рейтинга Ялта и Крым предлагают более щадящие условия — 1,9 тысячи рублей за каждые сутки, соответственно, и средний срок пребывания здесь побольше питерского — восемь ночей.

Замыкающие пятёрку лучших Москва и область могут похвастаться примерно одинаковым временем пребывания гостей: 3,5 дня в столице против трёх дней в области. Однако разница в стоимости проживания оказалась весьма существенной, притом в Москве этот показатель ниже — 3 тысячи рублей против 5,5.

Самым же дорогим из популярных направлений оказалась Тверская область, где за каждый день проживания придётся заплатить порядка 7,2 тысячи рублей. Возможно, поэтому она занимает лишь девятую строчку рейтинга, пишет "Лайф".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-03-01 10:30:05
Жаль туристов , их ждёт разочарование! Что может предложить туристам Карелия весной?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
24.02.2019, 09:37
В ГИБДД рассказали, кто перевернулся в Янишполе

Аналитика

28.02.2019 14:46
Капитал
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
В единый день работы с потерями электроэнергии персоналом "Карелэнерго" были сняты показания с 715 приборов учета, составлено шесть актов неучтенного энергопотребления.
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Пылесосы - на техосмотр 1
28.02.2019 10:20
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
27.02.2019 14:46
Экс-министр сельского хозяйства Карелии: "Меры поддержки молочного производства недостаточны" 3
26.02.2019 14:39
Вся аналитика

Чтиво

28.02.2019 19:31
Без политики
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
Учредитель Офтальмологического центра Карелии рассказал о предстоящих изменениях в работе клиники.
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
Народ выбирает доброго Царя 26
27.02.2019 16:27
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
25.02.2019 12:07
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»