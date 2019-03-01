Карелия вошла в топ-10 популярных направлений для весеннего отдыха в России

Рейтинг был сформирован по данным бронирования отелей, квартир и домов туристами для проживания с 1 марта по 31 мая 2019 года.

Только закончилась зима, а эксперты уже составили топ-10 рейтинг самых популярных направлений для отдыха в России весной. Об этом сообщает сервис бронирования отелей Tvil.ru.

По данными экспертов, лидерами весеннего бронирования в этом году стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым. Замыкают пятёрку лучших Москва и Московская область. Во второй части рейтинга расположились Ставропольский край, Карелия, Татарстан, Тверская и Ленинградская области.

При этом в Краснодарском крае туристы проводят значительно больше времени, чем в других местах, в среднем 11 ночей, и тратят при этом 1,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле только в Ставропольском крае — 1,4 тысячи рублей.

Находящийся на втором месте Санкт-Петербург обойдётся туристам почти в два раза дороже — в 2,7 тысячи рублей за сутки, но и гостить сюда приезжают на меньший срок — в среднем на четыре дня.

Бронзовые же призёры рейтинга Ялта и Крым предлагают более щадящие условия — 1,9 тысячи рублей за каждые сутки, соответственно, и средний срок пребывания здесь побольше питерского — восемь ночей.

Замыкающие пятёрку лучших Москва и область могут похвастаться примерно одинаковым временем пребывания гостей: 3,5 дня в столице против трёх дней в области. Однако разница в стоимости проживания оказалась весьма существенной, притом в Москве этот показатель ниже — 3 тысячи рублей против 5,5.

Самым же дорогим из популярных направлений оказалась Тверская область, где за каждый день проживания придётся заплатить порядка 7,2 тысячи рублей. Возможно, поэтому она занимает лишь девятую строчку рейтинга, пишет "Лайф".