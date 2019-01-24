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Новости. Общество
13:44, 24 Января 2019
фото: РИА Новости / Константин Чалабов

Карелия вошла в топ-10 регионов с худшим питанием в школах и больницах

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По итогам опроса о качестве питания в образовательных и медицинских учреждениях, проведенного в конце 2018 года, эксперты ОНФ выявили топ-10 регионов с худшей и лучшей ситуацией в сфере социального питания. Куда вошла и Карелия.

В среднем по стране треть респондентов негативно отзываются о качестве оказания услуги питания в больницах, школах и детских садах регионов. В опросе приняли участие 48 тысяч человек.

Методика ранжирования регионов строилась на среднем значении ответа на три основных вопроса: вкусовые качества, достаточность питания и условия, в которых оказывается услуга.

"Это первый столь масштабный опрос, который проходит на независимой площадке проекта ОНФ "За честные закупки". Конечно, методику надо совершенствовать, и мы внесем ряд существенных дополнений, например оценку доступности горячего питания. Но главное: большое количество респондентов – это явный сигнал о том, что проблема очень волнует общество", – заявил эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

Самые негативные оценки респондентов получили Оренбургская область – 52,3% отзывов, Республика Дагестан – 52,3%, Ульяновская область – 52%. 

На 10-м месте оказалась Карелия с показателем 43,3% негативных отзывов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Евгений
2019-01-24 13:50:16
Да наша Карелия вошла в многие нехорошие топы, благодаря нынешней власти. Хоть в чём-то мы занимаем лидирующие места?
Гость
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