Карелия вошла в топ-5 на Северо-Западе по популярности осеннего туристического кешбэка

Санатории Карелии занимают четвертое место в Северо-Западном Федеральном округе по продажам туров по программе осеннего туристического кешбэка в 2022 году.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха по программе осеннего туристического кешбэка в этом году.

Продажи туров с кэшбеком прошли с 25 августа по 10 сентября, а отправиться на отдых можно с 1 октября.

Санатории Карелии занимают четвертое место в Северо-Западном ФО по продажам туров по программе осеннего туристического кешбэка в 2022 году. Средняя стоимость составила 5580 рублей в сутки за проживание, питание и лечение, а длительность проживания по всем санаториям составляет почти 11 суток.

По данным портала Санатории-России.рф, в первую пятерку на Северо-Западе РФ по программе осеннего туристического кешбэка в 2022 году входят Санкт-Петербург, Калининградская область, Ленинградская область, Карелия и Мурманская область.

Для сравнения, за санаторно-курортный отдых осенью в Краснодарском крае туристы заплатили в среднем 6550 рублей в сутки, в Алтайском крае - 6320 рублей, в Ленинградской области - 5120 рублей, в Санкт-Петербурге - 5380 рублей, а в Калининградской области - 5030 рублей.

По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, благодаря программе кэшбека, многие отдыхающие приобрели путевки по доступной цене и впервые посетят здравницы, расположенные недалеко от места жительства, а в целом осенний этап туристического кешбэка можно охарактеризовать как дебют санаториев некурортных регионов страны.

Рейтинг составлен на основе анализа продаж осенних путевок в санатории России в этом году.