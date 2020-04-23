Карелия вошла в топ регионов, лидирующих по числу преступлений в общественных местах

Карелия вошла в число регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных в общественных местах за три месяца текущего года.

Всего с начала года в России в общественных местах совершено 154 тысяч преступлений. При этом более половины из них пришлись на улицы, площади, парки и скверы. Каждое седьмое преступление, совершенное в общественных местах, относится к категории тяжких и особого тяжких, пишет ТАСС.

По данным МВД, на первом месте среди регионов с наибольшим удельным весом преступлений, которые были совершены в общественных местах, находится Воронежская область, на втором – Москва , на третьем – Санкт-Петербург.



Кроме того, в десятку вошли республика Тыва, Челябинская и Ульяновская области, Карелия, а также Самарская, Волгоградская и Свердловская области.

Ранее в Петрозаводске обезвредили банду преступников, похитивших человека.