Карелия вошла в топ регионов по числу болезней органов пищеварения

Минздрав России назвал регионы-лидеры по числу болезней органов пищеварения, в первую пятерку вошла Карелия.

В Сахалинской области отмечается самый высокий показатель по числу болезней органов пищеварения в 2017 году — 25 194,5 случая на 100 тыс. человек, сообщили RT в Минздраве России.

В пятерку лидеров по этому показателю вошли Алтайский край (21 826,4 случая на 100 тыс. человек), Омская (20 833,1) и Амурская (19 323) области, а также Республика Карелия (18 847,1).

Наиболее низкие показатели зарегистрированы в республиках Калмыкия (7359 случаев на 100 тыс. человек), Северная Осетия — Алания (7298,3) и Тыва (6783,2), а также в Ивановской (6680) и Магаданской (6626,4) областях.

В Минздраве также рассказали, что самыми распространёнными заболеваниями органов пищеварения в 2012, 2016 и 2017 годах были гастрит и дуоденит, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни печени.

Член Американской гастроэнтерологической ассоциации гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов отмечает, что в таких регионах, как Алтайский край и Омская область, люди чаще страдают от болезней желудка из-за особенностей питания.

Также эксперт отметил, что в указанных регионах проводится больше всего операций по удалению желчного пузыря.