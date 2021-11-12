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Карелия вошла в топ самых «пьющих» регионов России - второе место по стране

Новости. Общество
08:20, 22 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Тинькофф журнал определил 15 регионов России, в которых покупают больше всего алкоголя, Карелия оказалась на втором месте.

В 2020 году россияне купили 9,7 млрд литров разного алкоголя — водки, вина, коньяка, пива и другого. В среднем на каждого жителя страны ежегодно продают 102 полулитровых бутылки пива и пивных напитков, 10 бутылок водки и 5 бутылок вина объемом 0,75 литра.

Тинькофф журнал изучил данные и выбрал 15 самых пьющих регионов России, в которых продают больше всего алкоголя на человека в год, и посчитали это в бутылках пива, вина и водки. А еще выяснили, сколько в этих регионах людей с официальным диагнозом «алкоголизм».

Карелия оказалась в этом списке на втором месте. В нашей республике в год продают на человека 114,3 литра алкоголя, пива - 175 бутылок, водки - 20 бутылок, вина - 8 бутылок. Диагноз "алкоголизм" подвержден у 224 человек на 100 тысяч жителей региона.

Для сравнения, на первом месте стоит Удмуртия, где в год продают на человека 117,1 литра алкоголя. Но по некоторым показателям Карелия и тут "рекордсмен". В Удмуртии в год на человека продают: пива - 200 бутылок, водки - 17 бутылок, вина - 4 бутылки. Диагноз "алкоголизм" подвержден у 122 человек на 100 тысяч жителей региона. 

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