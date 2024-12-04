Карелия вошла в топ самых желанных мест для автопутешествия в Новый год

Названа стоимость путешествия на автомобиле по четырем самым популярным направлениям в новогодние праздники в России.

Карелия вошла в топ-4 самых популярных направлений автомобильных путешествий из Москвы по России в новогодние праздники. Эти данные исследования сервисов «СберАвто» и «Работа.ру» приводит «Лента.ру».

Самым дорогим направлением из топа оказался Иркутск. Чтобы попасть на автомобиле на Байкал, путешественникам придется потратить около 59.4 тысячи рублей.

Санкт-Петербург с 11 тысячами встал на второе место. А вот Карелия оказалась на третьем. На автопутешествие из Москвы в республику в среднем тратится 9.8 тысячи рублей.

На четвертом месте с 9.2 тысячами оказался Великий Устюг в Вологодской области.

Помимо этих направлений, в первую десятку самых привлекательным мест для автопутешествия на новогодние каникулы вошли Сочи, Калининград, Суздаль, Казань, Ярославль и Нижний Новгород.