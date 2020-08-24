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Карелия вошла в тройку лидеров российских регионов по росту промышленного производства

Новости. Общество
10:51, 25 Августа 2020
фото: © пресс-служба правительства Карелии
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За семь месяцев этого года индекс промышленного производства в Карелии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,8%. По России эта цифра ниже - 95,8%, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По итогам января-июля 2020 года Карелия вошла в тройку лидеров среди регионов России по росту промышленного производства. Наибольший рост отмечается в добыче полезных ископаемых - 147,3%, что связано с увеличением производства АО "Карельский окатыш", а также прочих ресурсов.

В обрабатывающих производствах индекс сложился на уровне 104,2%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха - 104,2%, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 113,8%.

Значительно - на 36,9% - выросло производство пищевых продуктов. Это результат увеличения выпуска мясных полуфабрикатов, рыбоперерабатывающей продукции, колбасных изделий. За счет роста объемов выпускаемой продукции ООО "АлкоВорлд" индекс в производстве напитков составил 184,7%.

Производство машин и оборудования увеличилось на 23,5%, что связано с реализацией проектов, предусматривающих расширение производства и освоение новых видов продукции, филиалом АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске и ООО "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР".

На прирост продукции в обработке древесины и производстве изделий из дерева на 5,4% по сравнению с январем-июлем 2019 года в основном повлияло увеличение на 14,3% выпуска пиломатериалов.

Как отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков, несмотря на пандемию и ограничительные меры, экономика региона показала положительный результат.

"Индекс промышленного производства с начала года составил 121%. Конечно, это заслуга всех жителей Карелии. В апреле-мае экономика работала в условиях жестких мер ограничения, но мы не останавливали ни производство, ни стройки. По сравнению со всей страной в республике раньше заработал производственный бизнес, открылись торговые центры, была запущена сфера туризма, общепита. Рост промышленного производства и рост розничного товарооборота по ряду позиций нам необходимо сохранить в ближайшие месяцы", - прокомментировал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Бриг
2020-08-25 13:44:20
Ещё бы увидеть где это производство находится .
zanoza
2020-08-25 11:44:28
Ха-ха-ха! Факты — упрямая вещь, но статистика гораздо сговорчивее.
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