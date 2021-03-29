Карелия вошла в тройку регионов с высоким уровнем преступности

По данным Генеральной прокуратуры России, Карелия входит в число регионов, где отмечен наиболее высокий рост уровня преступности по данным за первые два месяца этого года.

Карелия вошла в число регионов с высоким общим уровнем преступности, зафиксированным в январе-феврале этого года. В республике в расчете на сто тысяч населения произошло 340,5 преступлений. При этом аналогичный показатель по стране составляет около 211 преступлений на 100 тыс. населения. Данные о преступности в РФ за первые два месяца текущего года представлены на портале правовой статистики Генпрокуратуры страны.

За последние три года общий уровень преступности немного снизился (с 212,7 до 210,8 преступлений на сто тысяч населения). Вместе с Карелией наибольшие значения по уровню преступности в начале года зафиксированы в республиках Алтай (392) и Тыва (386,4).

Также Карелия вошла в число регионов, где распространены мошенничества в структуре преступлений.

В текущем году зарегистрировано почти 52 тыс. различных мошенничеств (+9,1 %). Их доля в структуре преступности на протяжении последних лет последовательно увеличивается и достигла 16,8 %. Наиболее распространены мошенничества в Ямало-Ненецком автономном округе (62,8 факта на 100 тыс. жителей), Республике Карелия (53,7) и Москве (53,2), наименее – в Республике Дагестан (12,8), Чеченской Республике (8,3) и Республике Ингушетия (6,7).

За январь – февраль в стране выявлено свыше 309,3 тыс. преступлений. Это минимальное значение зарегистрированных деяний с 2017 года.

Ранее сообщалось, что фирму в Карелии оштрафовали за коррупционное преступление.