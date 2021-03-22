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Фирму в Карелии оштрафовали за коррупционное преступление

Новости. Криминал
10:24, 23 Марта 2021
фото: © bashinform/Андрей Старостин
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Организацию в Костомукше оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в интересах ООО "Ремстройкомплект" должностному лицу Управтодора Карелии была передана взятка в размере 425 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственной приемки и оплаты фактически не выполненных работ по государственному контракту на содержание дорог на территории Костомукши.

Вступившими в законную силу приговорами судов лицо, давшее взятку, и получатель взятки осуждены.

Прокуратура Костомукши возбудила в отношении ООО "Ремстройкомплект" дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.
В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на имущество организации наложен арест.

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Комментарии

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Изя
2021-03-23 10:29:16
Ага . прицепились к фирме . В правительстве каждый день " корки мочат " и ничего . всем пофиг)))
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