Фирму в Карелии оштрафовали за коррупционное преступление

Организацию в Костомукше оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в интересах ООО "Ремстройкомплект" должностному лицу Управтодора Карелии была передана взятка в размере 425 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственной приемки и оплаты фактически не выполненных работ по государственному контракту на содержание дорог на территории Костомукши.

Вступившими в законную силу приговорами судов лицо, давшее взятку, и получатель взятки осуждены.

Прокуратура Костомукши возбудила в отношении ООО "Ремстройкомплект" дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на имущество организации наложен арест.