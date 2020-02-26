Руководитель фирмы в Карелии осужден на 10 лет за взятку сотрудникам Управтодора

Петрозаводский городской суд признал мужчину виновным в совершении 6 преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что гендиректор фирмы в 2015-2017 годах передал должностным лицам Управтодора взятки на общую сумму более 2 млн рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ по заключенным госконтрактам и подписание необходимых документов, непринятие мер по выявлению недостатков, неприменение штрафных санкций к подрядчику и другое.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 миллионов рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее двух взяткодателей из "Управтодора" Карелии будут судить.