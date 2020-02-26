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Руководитель фирмы в Карелии осужден на 10 лет за взятку сотрудникам Управтодора

Новости. Криминал
15:58, 26 Февраля 2020
фото: © Анастасия Осипова/ТАСС
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Петрозаводский городской суд признал мужчину виновным в совершении 6 преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что гендиректор фирмы в 2015-2017 годах передал должностным лицам Управтодора взятки на общую сумму более 2 млн рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ по заключенным госконтрактам и подписание необходимых документов, непринятие мер по выявлению недостатков, неприменение штрафных санкций к подрядчику и другое.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 миллионов рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее двух взяткодателей из "Управтодора" Карелии будут судить.

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Комментарии

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новый
2020-02-26 16:54:03
Все знают, что его подставили. Как Алиханова
zanoza
2020-02-26 16:01:34
Сажать нужно всех, как взяткодателей, так и взяткобрателей. Иначе это явление не искоренить!
Козьма
2020-02-26 16:09:37
zanoza, вторая категория по-важнее будет , ибо подрывают авторитет государства , а это дорогого стоит .
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