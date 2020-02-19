Двух взяткодателей из "Управтодора" Карелии будут судить

Двух представителей коммерческой организации в Лоухском районе будут судить за дачу взятки, сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствие полагает, что июня 2015 по июнь 2017 работники фирмы передали частями взятку в размере не менее 575 тысяч рублей эксперту дорожного хозяйства отдела контроля качества работ казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Карелия".

Взятку они давали за подписание экспертом не соответствующих действительности документов о надлежащем выполнении работ по госконтракту на территории Калевальского и Лоухского районов.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бравший взятки эксперт "Управтодора" Карелии получил условное наказание.