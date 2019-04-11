Карелия вошла в тройку регионов СЗФО, где выросли цены на товары

Уровень инфляции в Карелии за первые 3 месяца 2019 года вырос на 1,8% - по этому показателю республика заняла третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Такие данные приведены в пресс-выпуске Карелиястата об индексе потребительских цен на товары и услуги по субъектам СЗФО.

Выше чем в Карелия инфляция была только в Мурманской области (2,2%) и республике Коми (2%).

На что выросли цены, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".