Карелия вошла в тройку регионов СЗФО, где выросли цены на товары

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Уровень инфляции в Карелии за первые 3 месяца 2019 года вырос на 1,8% - по этому показателю республика заняла третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа.
Такие данные приведены в пресс-выпуске Карелиястата об индексе потребительских цен на товары и услуги по субъектам СЗФО.
Выше чем в Карелия инфляция была только в Мурманской области (2,2%) и республике Коми (2%).
На что выросли цены, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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