Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России

Карелия стала первой в рейтинге регионов по числу выявленных фактов экстремизма.

Республика Карелия стала лидером по числу зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, сообщает News.ru со ссылкой на данные Генпрокуратуры и Росстата.

Согласно данным, в Карелии показатель зарегистрированных экстремистских преступлений составил 19,9 на 100 тысяч жителей, (при среднем показателе по России 5,1 на 100 тысяч).

В пятерке лидеров также Алтай, Кабардино-Балкария, Новгородская область и Ингушетия.