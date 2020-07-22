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Карелия выбилась в лидеры среди регионов России по росту промышленности, заявил губернатор

Новости. Экономика
10:33, 23 Июля 2020
фото: © Кадр из видео / "Прямая линия" главы Карелии
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Карелия вошла в десятку регионов России с самыми высокими темпами роста промышленного производства по итогам первого полугодия 2020 года.

Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе онлайн-заседания правительства республики.

"Карелия – в десятке регионов по росту промышленного производства. Этот показатель составил почти 18%", - сказал Парфенчиков.

По его мнению, коронавирус не нанес серьезного ущерба экономике республики, несмотря на ограничения, которые вводились для предприятий в апреле, мае и июне из-за эпидемии.

Что говорит об этом официальная статистика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-23 10:56:03
"Оборот розничной торговли в Карелии, резко сократившийся в апреле из-за коронавируса, вырос в мае и июне, но пока не достиг докризисных показателей
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2020 года."
При этом . промышленость рванула вперёд . полный бред ((( :)
Изя
2020-07-23 10:42:51
За что боролись на то и напоролись . сколько людей поумирало от этой борьбы ((((((
В ОТСТАВКУ ЕГО ))))) :) .
Гость
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