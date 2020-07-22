Карелия выбилась в лидеры среди регионов России по росту промышленности, заявил губернатор

Карелия вошла в десятку регионов России с самыми высокими темпами роста промышленного производства по итогам первого полугодия 2020 года.

Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе онлайн-заседания правительства республики.

"Карелия – в десятке регионов по росту промышленного производства. Этот показатель составил почти 18%", - сказал Парфенчиков.

По его мнению, коронавирус не нанес серьезного ущерба экономике республики, несмотря на ограничения, которые вводились для предприятий в апреле, мае и июне из-за эпидемии.

Что говорит об этом официальная статистика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".