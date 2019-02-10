Карелия "выпала" из числа протестных регионов

Специалисты Института региональной экспертизы подготовили рейтинг протестной активности российских регионов.

В нем проводится разделение регионов России на четыре группы в зависимости от уровня протестных настроений: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую", пишет ФАН.

В регионы "красной зоны" с максимальным уровнем протестной активности от 7 до 10 баллов были включены Москва, Воронежская, Ростовская, Архангельская области, Краснодарский край, Белгородская, Тамбовская, Свердловская, Саратовская, Волгоградская области, а также Алтайский край.

К спокойным регионам специалисты причислили Астраханскую, Липецкую, Курскую области, Кабардино-Балкарию, Марий Эл, Тыву, Хабаровский край, Севастополь, Псковскую, Кировскую области, Ненецкий АО, Пермский край, Коми, Тюменскую область, Дагестан, Ингушетию, Рязанскую область, Карелию, Орловскую, Ленинградскую области, Мордовию, Чукотский АО, Адыгею, Тульскую, Вологодскую области, Ханты-Мансийский АО, Саху, Удмуртию, Калмыкию, Мурманскую область, Еврейскую АО, Смоленскую область, Чечню, Северную Осетию, Хакасию, Карачаево-Черкесию, Забайкальский край, Чувашию, Республику Крым, Калужскую область.

В состав данной группы вошли регионы с разовыми и немногочисленными протестными акциями, в основном в форме пикетов, чаще всего одиночными. Такие акции, как правило, не привлекают общественного внимания.

Среди тем, которые больше других беспокоили россиян, пенсионная реформа, вопрос Курильских островов, вопросы утилизации отходов — так называемая «мусорная реформа» и косвенно связанные с ней экологические проблемы, а также вопросы инфраструктуры и благоустройства.

Специалисты отметили, что в большей части регионов страны 2019 год начался с низкой или умеренной протестной активности, пишет Regnum.