Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:07, 10 Февраля 2019

Карелия "выпала" из числа протестных регионов

Загрузка...

Специалисты Института региональной экспертизы подготовили рейтинг протестной активности российских регионов.

В нем проводится разделение регионов России на четыре группы в зависимости от уровня протестных настроений: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую", пишет ФАН.

В регионы "красной зоны" с максимальным уровнем протестной активности от 7 до 10 баллов были включены Москва, Воронежская, Ростовская, Архангельская области, Краснодарский край, Белгородская, Тамбовская, Свердловская, Саратовская, Волгоградская области, а также Алтайский край.

К спокойным регионам специалисты причислили Астраханскую, Липецкую, Курскую области, Кабардино-Балкарию, Марий Эл, Тыву, Хабаровский край, Севастополь, Псковскую, Кировскую области, Ненецкий АО, Пермский край, Коми, Тюменскую область, Дагестан, Ингушетию, Рязанскую область, Карелию, Орловскую, Ленинградскую области, Мордовию, Чукотский АО, Адыгею, Тульскую, Вологодскую области, Ханты-Мансийский АО, Саху, Удмуртию, Калмыкию, Мурманскую область, Еврейскую АО, Смоленскую область, Чечню, Северную Осетию, Хакасию, Карачаево-Черкесию, Забайкальский край, Чувашию, Республику Крым, Калужскую область.

В состав данной группы вошли регионы с разовыми и немногочисленными протестными акциями, в основном в форме пикетов, чаще всего одиночными. Такие акции, как правило, не привлекают общественного внимания.

Среди тем, которые больше других беспокоили россиян, пенсионная реформа, вопрос Курильских островов, вопросы утилизации отходов — так называемая «мусорная реформа» и косвенно связанные с ней экологические проблемы, а также вопросы инфраструктуры и благоустройства.

Специалисты отметили, что в большей части регионов страны 2019 год начался с низкой или умеренной протестной активности, пишет Regnum.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
06.02.2019, 11:12
Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей
05.02.2019, 09:45
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими
06.02.2019, 14:45
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику"

Аналитика

08.02.2019 14:56
Обществоведение
"Если закроется школа, село вымрет" 4
Закрытие сельских школ Карелии в условиях демографического коллапса сравнили с удалением здорового органа у тяжелобольного человека.
Бедность толкает жителей Карелии на преступления 2
08.02.2019 13:04
Депутат Рогалевич: "Парфенчикову должна быть выгодна конкуренция на выборах" 5
06.02.2019 12:42
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
05.02.2019 09:31
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 6
04.02.2019 15:42
Вся аналитика

Чтиво

08.02.2019 14:08
Без политики
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
Большой проект Ковригина 1
31.01.2019 17:12
архив чтиво

Медиа

"Лыжня России"-2019
Новое
Сегодня 11:10
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»