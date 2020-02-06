Карелия заняла второе место среди регионов РФ по уровню подростковой преступности

В МВД России озвучили статистику подростковой преступности за 2019 год, пишет news.ru.

Доля несовершеннолетних преступников от численности населения в возрасте от 14 до 17 лет в России снижается на протяжении четырёх лет. В 2015 году она составляла 1,04%, а в 2019-м упала до 0,67%. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ, с которыми ознакомился news.ru.

За минувший год улучшение ситуации наблюдается почти по всей стране. Исключением стали 16 регионов, в числе которых Волгоградская, Ростовская и Брянская области, а также Чукотка и Коми. Самая большая — в Туве (1 место) и Карелии (2 место). Между тем, самая низкая доля подростков, нарушивших закон, зафиксирована в Чечне и Москве.

Ранее прокуратура Карелии сообщала, что в 2019 году в республике рост подростковой преступности составил 23,1%. Также проблемными вопросами остаются увеличение числа несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Распространены случаи потребления несовершеннолетними никотиносодержащих продуктов (снюсов, вэйпов и т.п.).

Ранее подростков, устроивших погром в торговом центре в Карелии, поместили в СИЗО.