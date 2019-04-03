Карелия запустила новый проект в соцсетях

Правительство республики модернизировало свои официальные группы в соцсетях с привлечением экспертов Института развития интернета, сообщают региональные власти.

Правительство Карелии усовершенствовало свою официальную страницу во "ВКонтакте", существующую с 2016 года, и завело группу в "Одноклассниках".

"Обновленные страницы, созданные на базе двух крупнейших социальных сетей России, призваны стать источником актуальных и подтвержденных региональных новостей, официальной позицией администрации региона по важным вопросам, а, кроме того, площадкой для общения граждан с представителями власти республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание и развитие официальных пабликов региона в качестве информационных площадок призвано содействовать эффективному взаимодействию власти с гражданами. Если ранее жители Карелии обращались с проблемами к главе республики, активно ведущему свои страницы в соцсетях, то теперь у пользователей Интернета в Карелии появится возможность оперативно получать ответы на интересующее вопросы с помощью паблика правительства.