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Новости. Общество
10:19, 03 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

Карелия запустила новый проект в соцсетях

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Правительство республики модернизировало свои официальные группы в соцсетях с привлечением экспертов Института развития интернета, сообщают региональные власти.

Правительство Карелии усовершенствовало свою официальную страницу во "ВКонтакте", существующую с 2016 года, и завело группу в "Одноклассниках".

"Обновленные страницы, созданные на базе двух крупнейших социальных сетей России, призваны стать источником актуальных и подтвержденных региональных новостей, официальной позицией администрации региона по важным вопросам, а, кроме того, площадкой для общения граждан с представителями власти республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание и развитие официальных пабликов региона в качестве информационных площадок призвано содействовать эффективному взаимодействию власти с гражданами. Если ранее жители Карелии обращались с проблемами к главе республики, активно ведущему свои страницы в соцсетях, то теперь у пользователей Интернета в Карелии появится возможность оперативно получать ответы на интересующее вопросы с помощью паблика правительства.

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Комментарии

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Беня
2019-04-03 12:35:20
Мда-с, о времена, о нравы! Уже без института имени развития интернета самим страничку не завести. Просто SMM - работником не обделаешься.
А! Да! За общение: общение должно вестись в, как теперь говорят, в "хелп - деске", а не во вконтатише. Оно должно иметь как минимум регистрационный номер, дату, статус (открыто-закрыто и т.п.), контрольный срок и, конечно, фамилию "крайнего". Раз в неделю выгружать из этого хелп-деска так называемую "просрачку" (список обращений, где контрольный срок истек и закрытие не подтверждено) и всех крайних по фамилии пиу-дыщщь -10% премии . И вот тогда медлено, но процесс пойдет. :)
А все эти соцсетя - весь этотбардак и сбоку бантик зачем нужен? А потому шо "пиу-дыщщь" до добра (в материальном смысле) не доведет:)
Изя
2019-04-03 10:40:08
Вот в интернете правительству равных нет . только в реальных делах толку никакого . гнать в шею надо всех , достали регион " приставы " и " буряты " . Кругом один пиар и развал . :)
Гость
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