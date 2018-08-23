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Новости. Общество
12:37, 23 Августа 2018

Карелия заслуживает лидирующих позиций в мире в списке лучших мест для отдыха, считают власти

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И.о. начальника управления по туризму республики Денис Максимов рассказал о потенциале республики.

"Я хочу подчеркнуть, что Карелия располагает огромным туристским потенциалом, и в том числе для развития событийного туризма. Я уверен, что Карелия заслуживает лидирующих позиций в России и в мире в списке лучших мест для отдыха и проведения ярких красочных мероприятий", - сказал Денис Максимов на пленарном заседании всероссийской ярмарки событийного туризма, которая проходит в Петрозаводске.

Он сказал, что в 2017 году регион посетили 780 тыс. организованных туристов, хотя по экспертным данным турпоток намного больше.

В Карелии, отметил он, достаточно развитая транспортная инфраструктура, есть аэропорт, международные пункты пропуска. Туристский комплекс региона готов обеспечить до 3 млн ночевок в год в комфортабельных гостиницах и отелях. В регионе проходят крупные событийные мероприятия, привлекающие большое количество туристов.

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Комментарии

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zanoza
2018-08-23 12:58:15
Пока не будет нормальных дорог и инфраструктуры в регионе,развития туризма в Карелии не будет! Потенциал так и останется потенциалом,т.е. до лучших времён.
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