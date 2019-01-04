Карелиястат: Население Карелии ежегодно будет сокращаться на 3 тысячи человек

Численность населения Карелии будет ежегодно сокращаться примерно на 3 тысячи человек и достигнет 569,5 тысячи к 2036 году.

Это следует из прогноза, опубликованного Карелиястатом.

В 2019 году количество жителей республики составит 619,8 тысяч человек. К 2036 году их станет на 50,3 тысячменьше.

Численность мужского населения по прогнозу будет сокращаться быстрее, чем женского.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".