Карелиястат: Население Карелии ежегодно будет сокращаться на 3 тысячи человек

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Численность населения Карелии будет ежегодно сокращаться примерно на 3 тысячи человек и достигнет 569,5 тысячи к 2036 году.
Это следует из прогноза, опубликованного Карелиястатом.
В 2019 году количество жителей республики составит 619,8 тысяч человек. К 2036 году их станет на 50,3 тысячменьше.
Численность мужского населения по прогнозу будет сокращаться быстрее, чем женского.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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