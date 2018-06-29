Карелиястат: Новое жилье в Карелии подешевело

В Карелии на 1,6 тыс. рублей подешевел квадратный метр недвижимости на первичном рынке жилья.

Карелиястат опубликовал на своем сайте данные по краткосрочным экономическим показателям республики Карелия за май 2018 года.

Согласно этим данным, стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на первичном рынке в марте текущего года составила 48075 руб. Год назад 1 кв. м. в новостройке стоил 49717 руб.

Какова стоимость жилья на вторичном рынке, смотрите в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".