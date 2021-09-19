Карелиястат объявил конкурс частушек о переписи, чтобы «сформировать мысль»

Жителям Карелии предложили вспомнить занимательные истории о переписи населения, сочинить про них частушки и отправить на конкурс.

О проведении конкурса в преддверии новой всероссийской переписи населения объявил Карелиястат.

«Вы, вероятно, уже участвовали в предыдущих Всероссийских переписях населения. И это событие вам запомнилось какой-то интересной историей или сюжетом. Осталось найти немного времени, проявить творческое воображение и прислать свою работу в Карелиястат», — говорится в сообщении о проведении конкурса.

В Карелиястате объяснили, зачем нужны частушки.

«Мы хотим привлечь ваше внимание к переписи, способствовать позитивному восприятию Всероссийских переписей населения, благодаря сочинительству, сформировать мысль о государственной значимости предстоящего мероприятия», — пояснили организаторы конкурса.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября.