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Карелиястат объявил конкурс частушек о переписи, чтобы «сформировать мысль»

Новости. Общество
10:14, 21 Сентября 2021
фото: Карелиястат

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Жителям Карелии предложили вспомнить занимательные истории о переписи населения, сочинить про них частушки и отправить на конкурс.

О проведении конкурса в преддверии новой всероссийской переписи населения объявил Карелиястат.

«Вы, вероятно, уже участвовали в предыдущих Всероссийских переписях населения. И это событие вам запомнилось какой-то интересной историей или сюжетом. Осталось найти немного времени, проявить творческое воображение и прислать свою работу в Карелиястат», — говорится в сообщении о проведении конкурса.

В Карелиястате объяснили, зачем нужны частушки.

«Мы хотим привлечь ваше внимание к переписи, способствовать позитивному восприятию Всероссийских переписей населения, благодаря сочинительству, сформировать мысль о государственной значимости предстоящего мероприятия», — пояснили организаторы конкурса.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября.

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Комментарии

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karelets
2021-09-21 10:22:44
Не частушки нужны, а штрафы за уклонение от переписи. Развели детский сад.
Гость
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