Карелиястат зафиксировал спад экономических показателей в регионе

Карелиястат опубликовал доклад о социально-экономическом положении региона, в котором приведены цифры, свидетельствующие о спаде по ряду видов экономической деятельности.

Согласно документу, индекс промышленного производства в мае текущего года составил 98,2% к аналогичному периоду 2018 года.

В добыче полезных ископаемых индекс составил 96,9%. В обрабатывающих производствах - 98,1%, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.