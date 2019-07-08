Карелиястат зафиксировал спад экономических показателей в регионе

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Карелиястат опубликовал доклад о социально-экономическом положении региона, в котором приведены цифры, свидетельствующие о спаде по ряду видов экономической деятельности.
Согласно документу, индекс промышленного производства в мае текущего года составил 98,2% к аналогичному периоду 2018 года.
В добыче полезных ископаемых индекс составил 96,9%. В обрабатывающих производствах - 98,1%, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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