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Новости. Общество
12:47, 12 Июля 2019
фото: @ pixabay.com / pixel2013

"Карелию будут эксплуатировать, как колонию"

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Депутат Заксобрания Эмилия Слабунова заявила о необходимости пересмотреть федеральную стратегию развития государства, которая, по оценке парламентария, не учитывает интересы Карелии.

Слабунова заявила, что федеральные власти не учли интересы Карелии при составлении стратегии пространственного развития государства до 2025 года. Документ был утвержден российским правительством зимой этого года. В нем для каждого региона определены перспективные направления и важные для местной экономики пути развития.

Эмилия Слабунова отметила, что федеральный центр сделал акцент исключительно на природных ресурсах Карелии, проигнорировав возможности иного развития территории, в том числе варианты поддержки интеллектуальных и культурных отраслей.

"Та структура экономики, которая предназначена для Карелии, конечно, совершенно устаревшая – даже не вчерашнего, а уже позавчерашнего дня. Это исключительно сырьевой регион, который колониальными способами будет эксплуатироваться, потому что там добыча полезных ископаемых, лесодобыча, рыбоводство и так далее", - заявила Эмилия Слабунова на заседании комитета по экономической политике Заксобрания республики.

Какое предложение внесла Слабунова в правительство, читайте в статье Александра Гнетнева на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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родитель
2019-07-12 14:45:37
Эти люди, всю жизнь просидевшие в политике, удивляют раз от разу. Так вся страна нынче колония, дуся! Вся налоговая, финансовая и пр. и пр. построены так, что мы колония Москвы (наверное, не Москвы, но отсюда плохо видно). И Слабунова в построении этой системы была активной участницей. А тут вдруг обнаружила и удивилась!
Матонен
2019-07-12 13:49:09
Слабунова , браво !
zanoza
2019-07-12 13:19:13
"профильный комитет рекомендовал отклонить инициативу Слабуновой. Затем уже на заседании парламента депутаты приняли решение не отправлять в Москву письмо с требованием изменить федеральный документ в интересах Карелии" . Вот уж поистине "паны дерутся , а у холопов чубы трещат". По своей сути инициатива Слабуновой правильная , но из политических соображений её отклонили. Будем и дальше прозябать в угоду политическим играм.
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