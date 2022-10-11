Карелию ожидает теплый ноябрь

На республику идут теплые волновые циклоны из Атлантики.

По оценке специалистов Гидрометцентра Карелии, первая неделя ноября выдалась холодной, с осадками в виде снега и мокрого снега. Отрицательная температура часто была даже днем.

Однако уже с 7 ноября в республике восстановился западный перенос. Это значит, что определять погоду в Карелии будут относительно теплые волновые циклоны из Атлантики, которые один за другим будут посещать регион.

По словам синоптиков, в республике ожидается неустойчивая, умеренно теплая погода с осадками смешанного характера. Снежный покров сойдет на нет, температура на 2-3℃ превысит средние значения.

Ночные температуры составят -2, +3℃, дневные +3, +7℃. Лишь на севере Карелии будет прохладнее, температура там не поднимется выше +2℃.