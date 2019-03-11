Карелию с приходом Парфенчикова включили в число "устойчивых" регионов

Фонд "Петербургская политика" сопоставил показатели регионов, где были назначены новые руководители.

В большинстве регионов, куда были назначены губернаторы новой формации (их также называют молодыми технократами, назначения начались с осени 2016 года), показатели социально-политической устойчивости не изменились или даже оказались хуже, чем при предшественниках.

Об этом свидетельствуют подсчеты фонда "Петербургская политика", который сопоставил показатели устойчивости регионов до и после новых назначений, сообщают "Ведомости".

"Петербургская политика" много лет выпускает ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов. Это исследование, в частности, показывает, насколько политическая конструкция в субъекте Федерации способна урегулировать возникающие внутренние противоречия, насколько регион генерирует внутри себя социальные и политические риски и способен ли с ними справляться, поясняет руководитель фонда Михаил Виноградов. За точку отсчета был взят показатель устойчивости региона за полгода до назначения каждого нового губернатора, так как обычно по мере приближения отставки предыдущего руководителя ситуация в субъекте становится менее стабильной, отмечает эксперт.

"Более устойчивой с приходом нового губернатора ситуация стала в 12 из 37 регионов. Лучшие показатели – в Пермском крае (там индекс вырос в 1,5 раза, с 4,6 до 7 баллов по десятибалльной шкале), Карелии и Рязанской области (прирост 1,3 балла), куда в феврале 2017 года были назначены соответственно Максим Решетников, Артур Парфенчиков и Николай Любимов. Во всех этих случаях сказался эффект от замены прежних губернаторов, отмечают исследователи", - говорится в сообщении.