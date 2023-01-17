Карелию в ближайшие часы накроет штормовой ветер

Сильный порывистый ветер ожидается в Карелии вечером 13 февраля.

По информации карельского ЦГМС, 13 февраля, начиная с 20.00 - 23.00 в западные районы придет холодный ветер с порывами до 18 м/с.



Непогода сохранится ночью 14 февраля, в часности, в Петрозаводске. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе столицы Карелии.