Карелию в ближайшие часы накроет штормовой ветер

Сильный порывистый ветер ожидается в Карелии вечером 13 февраля.
По информации карельского ЦГМС, 13 февраля, начиная с 20.00 - 23.00 в западные районы придет холодный ветер с порывами до 18 м/с.
Непогода сохранится ночью 14 февраля, в часности, в Петрозаводске. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе столицы Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание