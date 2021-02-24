Карелию в четверг накроет теплом и засыплет снегом

О погоде 25 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 25 февраля будет облачная погода. Ночью пройдет снег, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -9, -11°С, днем потеплеет до -1, +1°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный, днем небольшие осадки в виде в виде мокрого снега. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -9, -14°С, на юго-западе +1,-4°С, днем воздух прогреется до +1, -4°С, местами до -8°С.