Карелию засыпало снегом (ФОТО, ВИДЕО)

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В пятницу пользователи соцсетей заполнили свои страницы фото и видео заснеженной Карелии.
В пятницу, 4 октября, в Карелию пришел циклон, который принес в республику снег и ветер.
Утро для жителей Петрозаводска и районов Карелии было снежным.
Пользователи соцсетей со всех районов Карелии размещают на своих страницах фото и видео занесенных снегом полей, домов, дворов, клумб…
Ранее синоптики карельского Гидрометцентра предупреждали, что на Карелию надвигается циклон, который принесет сильный ветер и снег с дождем.
Как уточнили в Гидрометцентре, снег выпадет, но потом растает, так как холодная погода продержится лишь в первой декаде октября, а после вновь придет потепление.
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