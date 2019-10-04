Карелию засыпало снегом (ФОТО, ВИДЕО)

В пятницу пользователи соцсетей заполнили свои страницы фото и видео заснеженной Карелии.

В пятницу, 4 октября, в Карелию пришел циклон, который принес в республику снег и ветер.



© Мария Болотина

Утро для жителей Петрозаводска и районов Карелии было снежным.

Пользователи соцсетей со всех районов Карелии размещают на своих страницах фото и видео занесенных снегом полей, домов, дворов, клумб…



© Мария Бубнова

Ранее синоптики карельского Гидрометцентра предупреждали, что на Карелию надвигается циклон, который принесет сильный ветер и снег с дождем.



© Валентин Видякин

Как уточнили в Гидрометцентре, снег выпадет, но потом растает, так как холодная погода продержится лишь в первой декаде октября, а после вновь придет потепление.



© Наталья Соколова



© Николай Ковалев