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Новости. Погода
13:33, 01 Октября 2019
фото: © ЕРА/ИТАР-ТАСС

Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию

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Сильный ветер придет в Карелию через несколько часов, предупредили в карельском Гидрометцентре.

"В Ленинградской области ветер 15-20 м/с, на открытых акваториях порывы до 24 м/с, - предупредили в Гидрометцентре. – С Финского залива дует, как в трубу".

Непогода затронет и Карелию.

"Усиление ветра первыми ощутят жители южных районов Карелии – Олонца, Сортавалы, Лахденпохьи, Прионежья, - сказал синоптик карельского Гидрометцентра. – В Петрозаводске юго-восточный ветер сменится северо-западным уже к 16.00 – 17.00. ожидаются порывы до 17 м/с".

В пятницу, 4 сентября, по прогнозам синоптиков, в Петрозаводске пойдет мокрый снег, температура воздуха ночью опустится до ноля, днем составит лишь +2 градуса.

"На юге Карелии, в Олонце, к концу недели ночью ожидаются минусовые температуры, а днем 0…+3", - сказала синоптик.

Как уточнили в Гидрометцентре, снег выпадет, но потом растает, так как холодная погода продержится лишь в первой декаде октября, а после вновь придет потепление.

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