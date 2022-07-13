Карелию ждет дождливое воскресенье

О погоде на 31 июля рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +12°С, днем потеплеет до +16, +21°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь.

Ветер юго-западный умеренный.

Столбик термометра остановится ночью на отметке +10, +12°С. Дне воздух прогреется до +17, +19°С.

Атмосферное давление будет расти.