Карелию ждет дождливое воскресенье

О погоде на 31 июля рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части пройдут кратковременные дожди.
Ветер юго-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +7, +12°С, днем потеплеет до +16, +21°С.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь.
Ветер юго-западный умеренный.
Столбик термометра остановится ночью на отметке +10, +12°С. Дне воздух прогреется до +17, +19°С.
Атмосферное давление будет расти.
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