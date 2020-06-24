"Карелкоммунэнерго" не собирается поставлять тепло и горячую воду в Пудож в новом сезоне

ГУП "Карелкоммунэнерго" снимает с себя с 1 июля полномочия поставщика тепловой энергии в Пудоже, несмотря на заявления главы Минстроя Карелии не оставлять город бед тепла.

Руководство государственного предприятия сообщило собственнику котлов в местных котельных – ООО "Рига" – о передаче полномочий по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожского городского поселения.



"С 01.07.2020 г. ООО "Рига" становится теплоснабжающей организацией на территории Пудожского городского поселения. Руководитель теплоснабжающей организации несет персональную ответственность за организацию бесперебойного теплоснабжения потребителей. В интересах ООО "Рига" необходимо как можно раньше начать подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов (т.е. выполнить необходимый ремонт оборудования) и обеспечить его безаварийное прохождение", – говорится в письме директора "Карелкоммунэнерго".





Напомним, о решение ГУПа, получившего из бюджета республики субсидию в 1,5 млрд рублей, уйти из Пудожа "Столице на Онего" стало известно в мае.



В ООО "Рига" тогда отметили, что компания не может заниматься теплоснабжением и водоснабжением Пудожа. У организации, в отличие от ГУПа, нет утвержденного тарифа на данный вид услуг. "Рига" не определена в качестве теплоснабжающей организации органами местного самоуправления. У компании нет квалифицированного штата сотрудников (на сегодняшний день здесь работают всего два человека), нет необходимого имущества. Здания котельных находятся в собственности муниципалитета, а сети теплоснабжения – "Карелкоммунэнерго". Все, что находится в собственности "Риги", – только котельное оборудование.



Позже министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, докладывая депутатам о ситуации с поставкой тепла в Пудожском районе, заявил, что никаких перерывов в отоплении не планируется и не будет.



Представители "Карелкоммунэнерго" в интервью ГТРК "Карелия" также сообщили, что не планируют прекращать работу в Пудоже.



Депутаты Законодательного собрания Карелии потребовали от "Карелкоммунэнерго" отчитаться о расходовании субсидии в 1,5 млрд. Парламентские слушания о деятельности ГУПа пройдут 26 июня.

В настоящее время нами инициирован вопрос об обоснованности арендных платежей собственнику котлового оборудования. Сумма этих платежей превышает 3 млн рублей в год, что соразмерно стоимости топлива для всего района в месяц. При этом, когда Госкомитет по тарифам запросил калькуляцию арендных платежей, собственник не смог предоставить данную информацию. Поэтому данные расходы не вошли в тариф", – заявил на заседании Законодательного собрания глава Минстроя Виктор Россыпнов.

Тогда "Карелкоммунэнерго" уведомил Минстрой республики и ООО "Рига, что выходит из договора аренды отопительного имущества. С 30 июня, как сообщило руководство государственного предприятия представителям ООО, обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожского городского поселения будет возложена на них.

Решение "Карелкоммунэнерго", которому власти республики выделили субсидий под миллиард рублей, вызвало вполне обоснованный протест со стороны ООО "Рига". В компании отметили, что они не могут заниматься терплоснабжением и водоснабжением Пудожа сразу по нескольким причинам. У организации, в отличие от ГУПа, нет утвержденного тарифа на данный вид услуг. "Рига" не определена в качестве гарантирующего поставщика органами местного самоуправления. У компании нет квалифицированного штата сотрудников (на сегодняшний день здесь работают всего два человека), нет необходимого имущества, включая здания котельных и сети теплоснабжения. Все, что находится в собственности "Риги", – только котельное оборудование.

ГУП "Карелкоммунэнерго" уведомил Минстрой республики и собственника котлов в местной котельной ООО "Рига", что выходит из договора аренды отопительного имущества. С 30 июня, как сообщило руководство государственного предприятия представителям ООО, обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожского городского поселения будет возложена на них.



Недавно стало известно, что организация решила снять с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудоже. "Карелкоммунэнерго" просто уведомило Минстрой республики и собственника котлов в местной котельной ООО "Рига", что выходит из договора аренды отопительного имущества. С 30 июня, как сообщило руководство государственного предприятия представителям ООО, обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожского городского поселения будет возложена на них.