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Глава Минстроя Карелии пообещал не оставить Пудож без тепла и горячей воды

Новости. Общество
15:49, 21 Мая 2020
фото: © "Республика"/ Максим Алиев
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Министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов доложил депутатам о ситуации с топлением в Пудожском районе.

На заседании карельского парламента депутаты сегодня обсудили вопрос теплоснабжения и горячего водоснабжения Пудожского городского поселения

Напомним, недавно стало известно, что "Карелкоммунэнерго" после получения миллиардной субсидии снимает с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудожском городском поселении. Государственно предприятие уведомило Минстрой республики и собственника котлов в местной котельной ООО "Рига", что выходит из договора аренды отопительного имущества. С 30 июня, как сообщило руководство ГУПа представителям ООО, обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожа будет возложена на них.

"Во-первых, я хотел всех успокоить - никаких перерывов в отоплении не планируется и не будет. В настоящее время нами инициирован вопрос об обоснованности арендных платежей собственнику котлового оборудования. Сумма этих платежей превышает 3 млн рублей в год, что соразмерно стоимости топлива для всего района в месяц. При этом, когда Госкомитет по тарифам запросил калькуляцию арендных платежей, собственник не смог предоставить данную информацию. Поэтому данные расходы не вошли в тариф", - заявил на заседании Законодательного собрания глава Минстроя Виктор Россыпнов.

Министр отметил, что для проверки обоснованности передачи ранее муниципального имущества - котлового оборудования - в пользование частным лицам, Минстрой обратился в прокуратуру.

По словам Россыпнова, министерство сегодня проводит активную работу для того, чтобы в тех районах, где есть такая возможность были заключены концессионные соглашения.

"Две компании в Пудоже рассматривали возможность заключить концессионное соглашение. Осматривали оборудование в котельных Пудожского района, и их выводы совпали в выводами нашего государственного предприятия. Они сообщили нам об ужасающей состоянии котлового оборудования. Это говорит о том, что собственник, получая арендные платежи фактически не осуществляет свои обязанности, установленные Гражданским кодексом по несению бремени по данному имуществу. Таким образом, в настоящее время мы до начала подготовки к отопительному сезону предложили ООО предоставить калькуляцию для включения в тариф, либо сообщить нам о возможности передачи данного имущества, о котором по факту предприятие сейчас не заботится, в муниципальную собственность. Процесс рабочий. 25 мая мы получим ответ. И в период подготовки к началу отопительного сезона все вопросы снимем. Население Пудожа не пострадает", - заверил депутатов Виктор Россыпнов.

От вопроса председателя парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Леонида Лиминчука об отказе ГУП "Карелкоммунэнерго" от функции гарантирующего поставщика министр практически "ушел".

"Информация в СМИ в определенных случаях имеет целью повлиять на позицию ГУПа, чтобы он продолжил платить арендную плату и не ставил вопросы о поддержании состояния имущества. По факту ГУП не ставит вопрос об отказе отопления, а о том, чтобы ООО предоставило калькуляцию, либо сообщило о своих планах по поддержанию данного котлового оборудования в состоянии пригодном для эксплуатации. В любом случае после получения ответов вопрос об организации отопления будет решен", - заявил глава Минстроя республики.

Обвиняя в некорректной подаче информации, в том числе "Столицу на Онего", опубликовавшую материал "Пудож останется без тепла и горячей воды?", Виктор Россыпнов так и не ответил депутатам, кто будет поставщиком тепла в Пудоже. Не стал он уточнять и то, что по договору "Карелкоммунэнерго", а не собственник котлов, должен содержать имущество в состоянии эксплуатационной готовности в соответствии с нормативно-технической документации, а также своевременно проводить плановый и текущий ремонт за свой счет. Данный документ предоставлен редакции представителями ООО "Рига".

"Мы действительно должны понять беспрецедентный объем субсидий в эту организацию, которая является государственной. Сейчас говорить о том, что какие-то котлы содержались неправильно… Виктор Викторович, вы, видимо, еще не глубоко погрузились. Управляла котлами ваша организация. Да, вы платили за аренду, но почему тот объем инвестиционной программы не был реализован? Кто в этом виноват или не виноват? Может быть, так сложилось. И самое главное, ГУП "Карелкоммунэнерго", когда логику своего развития отражало в программе восстановления, все правильные слова написало. Кто контролирует, как организация работает?" – задавался вопросами депутат Леонид Лиминчук.

Глава Минстроя пообещал парламентариям в ближайшее время предоставить отчет по деятельности "Карелкоммунэнерго".

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