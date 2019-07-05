Карельская деревня стала одной из самых красивых

Кинерма попала в топ-5 самых красивых деревень России.

Кинерма в Карелии попала в топ-5 самых красивых деревень, несмотря на то, что в ней проживает только пять человек. Зато сама деревня - уникальный памятник деревянного зодчества. Там стоит 250-летняя часовня Смоленской Богоматери с иконостасом XVIII века, пишет "Московский Комсомолец".

Также отметили д. Большой Куналей, с. Вятское в Ярославской области, д. Ошеневский погост в Архангельской области и д. Тарбагатай.

Напомним, жители Кинермы выступают против проведения съемок в карельской исторической деревне картины "Огонь", производством которой занимается ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова". Съемки предполагают использование открытого огня. Местные жители считают, что огонь представляет опасность для исторических построек.