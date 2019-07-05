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Новости. Общество
09:22, 05 Июля 2019
фото: @ Елена Трукшанина / "Столица на Онего"

Карельская деревня стала одной из самых красивых

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Кинерма попала в топ-5 самых красивых деревень России.

Кинерма в Карелии попала в топ-5 самых красивых деревень, несмотря на то, что в ней  проживает только пять человек. Зато сама деревня - уникальный памятник деревянного зодчества. Там стоит 250-летняя часовня Смоленской Богоматери с иконостасом XVIII века, пишет "Московский Комсомолец". 

Также отметили д. Большой Куналей, с. Вятское в Ярославской области, д. Ошеневский погост в Архангельской области и д. Тарбагатай. 

Напомним, жители Кинермы выступают против проведения съемок в карельской исторической деревне картины "Огонь", производством которой занимается ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова". Съемки предполагают использование открытого огня. Местные жители считают, что огонь представляет опасность для исторических построек.

 
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Комментарии

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zanoza
2019-07-05 10:25:07
Ну и как же получилось что вблизи этой красивой деревни с уникальными памятниками деревянного зодчества разрешили съёмки картины "Огонь"? Куда смотрело Министерство культуры? Проведена ли прокурорская проверка на предмет соответствия пожарной безопасности съёмок с использованием открытого огня и есть ли на эти съёмки разрешительные документы? Или у нас делается всё не по закону, а по понятиям?
кир
2019-07-05 11:08:33
zanoza, ну, да лучше всех знаешь. :)
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