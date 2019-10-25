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Новости. Общество
11:33, 25 Октября 2019
фото: Карельская филармония

Карельская филармония отмечает юбилей

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25 октября в Карельской филармонии состоится праздничный концерт – это станет центральным событием торжеств юбилейного года, посвященных 80-летию ведущей концертной организации республики.

В этот же день, в антракте (примерно в 19.50), пройдет открытие выставки известного карельского фотографа Леонида Николаева. Его многолетнее сотрудничество с филармонией вылилось в целые серии снимков, сделанных на концертах и фестивалях. Выставку Леонид назвал "В филармонии не скучно", и те эмоции, которые зафиксировала камера талантливого фотографа, являются подтверждением ее названия.

Сам концерт обещает стать необычным - это событие будет летописью организации, положенной на музыку. Основой фабулы торжества стала книга "В ноту со временем". Автор двухсотстраничного труда журналист Александр Трубин не ставил перед собой задачи сделать эту книгу как красивый, но дежурный подарок, коих во множестве выпускается в честь самых различных юбилеев. В ней – рассказы о людях, оставивших яркий след в жизни музыкального искусства Карелии и самой филармонии, уникальные документы и воспоминания об исторических событиях, сотрясавших страну и наш край, свидетелями которых стали герои книги. Многие из этих рассказов, фотографий и документов опубликованы впервые.

На концерте будут представлены все творческие силы Карельской филармонии, и зрелище обещает быть грандиозным: невероятные сочетания в ансамблях и даже оркестрах, звездные номера солистов в сопровождении специально подготовленного видеоряда ждут зрителей 25 октября. Организаторы просили раньше времени не раскрывать всех сюрпризов, поэтому скажу лишь о том, что публику познакомят со всеми гранями деятельности сегодняшней концертной организации и расскажут о страницах ее славной истории.

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