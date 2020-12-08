Карельская форель победила в конкурсе "Вкусы России" (ВИДЕО)

Бренд из Карелии занял первое место в номинации "Загляните на огонек", сообщили в Минсельхозе республики.

Победу одержала заявка из деревни Рауталахти Питкярантского района - компания "Приладожье". Экспертное жюри посчитало её наиболее перспективной по развитию туристического потенциала территории. Победителей ждет третий этап конкурса.

Конкурсе "Вкусы России" - это программа по продвижению региональных брендов. Ее цель – на примере финалистов показать, как открытие новых вкусов способствует популяризации региона.

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