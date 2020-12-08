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Карельская форель победила в номинации "Загляните на огонек" конкурса гастрономических брендов "Вкусы России"

Новости. Общество
10:25, 09 Декабря 2020
фото: источник Россельхозбанк
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В среду, 8 декабря, в режиме онлайн-трансляции страна узнала финалистов первого национального конкурса гастрономических брендов "Вкусы России", организованного Министерством сельского хозяйства.

Свои победители были определены и в одной из самых массовых номинаций конкурса – "Загляните на огонёк" от генерального партнёра конкурса Россельхозбанка.

В результате упорной борьбы за звание брендов с наибольшей туристической привлекательностью лидерами стали карельская форель, крымское вино и осетинские пироги.

"В Карелии оптимальные природно-климатические условия для развития форелеводства, которое активно развивается в последние годы. Как известно, республика занимает лидирующее в стране положение в выращивании форели и имеет неоспоримый потенциал для дальнейшего развития данного направления. На протяжении последних лет при государственной поддержке правительства Республики Карелия вводятся новые цеха по переработке продукции аквакультуры, расширяется ассортиментная линейка производителей. Победа в номинации "Загляните на огонек" - подтверждение того, что форель из Карелии стала брендом нашего края, способным привлечь интерес туристов", - прокомментировал первое место бренда "карельская форель" в числе финалистов конкурса "Вкусы России" заместитель премьер-министра правительства Карелии - министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов.

"Считаю, что все участники нашей номинации и конкурса в целом достойны звания победителя. На номинацию поступило 210 заявок, это более 40% от всего числа участников конкурса. Европейская Россия и Сибирь, Урал и Кавказ, юг и Дальний Восток – у каждого региона десятки собственных кулинарных портретов, которыми мы гордимся. Россия богата уникальными вкусами, и нам очень хочется познакомить жителей нашей страны с теми, кто эти вкусы создает, а самим производителям – помочь сделать себе имя. Отмечу, что в нашей номинации соревновались не просто местные деликатесы, а те, которые могут за счет своего качества и известности привлекать в регионы туристов", – сказала в прямом эфире первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Победителям в номинации "Загляните на огонёк" банк поможет заявить о себе на всероссийскую аудиторию, в том числе выпустит карты с изображениями брендов и разместит производителей на первой странице маркетплейса "Своё. Родное" для повышения их заметности.

Платформа "Своё. Родное" помогает каждому аграрию – в формате цифровой витрины - рассказать о своей продукции, а также предложить потребителям дополнительные услуги, такие как экскурсии, мастер-классы и услуги туризма. Платформа открывает выход на широкую аудиторию без посредников, помогает в нахождении каналов сбыта и как итог – дает возможность развивать свой бизнес за счет продажи товаров и услуг.

В число финалистов номинации «Загляните на огонёк» также вошли крымские морепродукты, челябинские сыры, удмуртские перепечи, якутская жеребятина, чай бурятских знахарей и вятские соленые огурцы.

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-09 11:11:34
Респект ! Очень вкусная и качественная рыба. Вижу в магазинах, что пенсионеры покупают исключительно её.
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