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Карельская гонщица Ирина Сидоркова вновь стала лучшей на соревнованиях

Новости. Спорт
17:40, 21 Сентября 2020
фото: © страница Вконтакте Иры Сидорковой
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Ирина Сидоркова стала лучшей в "Туринг-лайте" на Российской серии кольцевых гонок, сообщили в Минспорта Карелии.

В выходные, 19 и 20 сентября, в Новгороде состоялся шестой этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ).

Участники соревновались в различных дисциплинах.

Автогонщица из Петрозаводска Ирина Сидоркова одержала победу в "Туринг-лайте".

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) – официальное название Чемпионата, Кубка и Первенства России, а также Кубка РАФ по кольцевым гонкам с 2014 года.

Ранее спортсменка взяла два подиума в виртуальной серии Esports League, которую проводит женский чемпионат W Series.

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