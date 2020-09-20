Карельская гонщица Ирина Сидоркова вновь стала лучшей на соревнованиях

Ирина Сидоркова стала лучшей в "Туринг-лайте" на Российской серии кольцевых гонок, сообщили в Минспорта Карелии.

В выходные, 19 и 20 сентября, в Новгороде состоялся шестой этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ).

Участники соревновались в различных дисциплинах.

Автогонщица из Петрозаводска Ирина Сидоркова одержала победу в "Туринг-лайте".

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) – официальное название Чемпионата, Кубка и Первенства России, а также Кубка РАФ по кольцевым гонкам с 2014 года.

Ранее спортсменка взяла два подиума в виртуальной серии Esports League, которую проводит женский чемпионат W Series.