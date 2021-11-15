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Карельская красавица Марьяне рассказала студентам о вепсском характере

Новости. Общество
17:40, 02 Декабря 2021
фото: Управление культуры Администрации Петрозаводска / ВК

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Лесная красавица Марьяне вместе со студентами кооперативного техникума сходила в творческую экспедицию в старинное вепсское село Шелтозеро.

Марьяне провела экскурсию для студентов в село Шелтозеро. Об этом информирует паблик «Управление культуры Администрации Петрозаводска». 

Темой путешествия стал камень, поскольку вепсы были умелыми каменотесами. Марьяне рассказала студентам про самые известные карельские природные богатства: гранит, мрамор, шунгит, габбро-диабаз и про Шокшинский малиновый кварцит. Участники экспедиции заехали в единственное в мире месторождение малинового кварцита — на Шокшинсий карьер. 

Также участники посетили Шелтозерский вепсский этнографический музей имени Р. П. Лонина — единственный в России музей, рассказывающий о материальной и духовной культуре вепсов. 

«В ходе экскурсии студенты узнали много удивительного об этом малочисленном народе: зачем рыбаки сохраняли щучью челюсть, зачем плакать на свадьбе, почему на кресте священника расположились уточки, почему радугу называли „божьей лошадкой“, кто такая „тихая смерть“, и почему ее стоит остерегаться, кто первый видит входящего в дом гостя, когда девушка „меняет“ душу лебедя на душу уточки и кукушки, что в люльке младенца делает коровий рог, что означает ромб на предметах мебели и вышивке, какие имена любили давать вепсы, и какой он, вепсский характер? А еще студентам посчастливилось услышать вепсскую речь и вепсские песни, а также поиграть в традиционные вепсские игры», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в Карелии красавица Марьяне покажет неожиданные места.

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