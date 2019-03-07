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Новости. Культура
13:47, 07 Марта 2019
фото: vk.com/chokpropeller

ВИДЕО: Карельская панк-рок группа выпустила музыкальный клип об ушедших из жизни кумирах

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Премьера клипа "Как уходили кумиры" группы "Чокнутый пропеллер" состоялась 7 марта.

В официальной группе был опубликован клип на песню "Как ухоидил кумиры" с недавно вышедшего альбома "Двойная Жизнь - Две Маски".

"На смену поколениям приходят новые звезды, новые личности, которые становятся кумирами молодежи. Но в наших сердцах и в нашей памяти навсегда остаются те, кто внес неизгладимое впечатление в наш мир. Мы навсегда запомним кумиров из нашего детства, нашей юности, на творчестве которых мы росли, чьи плакаты висели в наших комнатах, чьи фильмы и клипы мы смотрели с экранов ТВ и слушали записи на кассетах. Легенды не умирают", – прокомментировали музыканты композицию. 

"Чокнутый Пропеллер" – панк-рок группа, основанная в 2005 году в Петрозаводске. За 13 лет существования группы издано 9 полноценных альбомов и несколько отдельных синглов, в том числе для участия в различных сборниках и трибьютах таких групп как Social Distortion, "Король и шут" и Anti-Flag. 

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