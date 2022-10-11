Карельская «Рысь» вышла в финал Кубка России по тайскому боксу

Спортсменка из Петрозаводска Наталья Дьячкова успешно выступает на Кубке России по тайскому боксу.

В эти дни в Чите проходит Кубок России по тайскому боксу. В соревнованиях принимают участие ведущие спортсмены из 22 регионов страны. Карелию представляет чемпионка мира, Европы и России Наталья Дьячкова, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Сегодня, 28 октября, карельская «Рысь» одержала очередную победу и вышла в финал в весовой категории 60 кг.

Финальный поединок состоится 30 октября.