Спортсменка из Карелии стала абсолютной чемпионкой всероссийских соревнований по тхэквондо

Карельские тхэквондисты завоевали 15 медалей различного достоинства на турнире в Санкт-Петербурге.

В паблике Управления физической культуры и спорта Карелии рассказали о завершившихся недавно в Санкт-Петербурге Всероссийских соревнованиях по тхэквондо МФТ "Кубок Северной Пальмиры". Турнир проходил 3-4 апреля.

На соревнованиях Карелию представляли 13 спортсменов, которые под руководством тренеров Артема Никифорова и Ростислава Минина завоевали 15 медалей. В копилке карельских тхэквондистов - 4 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Абсолютной чемпионкой стала Тихонова Виктория, заняв первые места сразу в двух дисциплинах - спарринг и туль (базовая техника).