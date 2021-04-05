Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске фура протаранила легковой автомобиль на кольце (ВИДЕО)
Сегодня 07:25
Заброшенное здание бывшего противотуберкулезного диспансера снесено в Петрозаводске (ФОТО) 11
Сегодня 12:02
Судьи из Карелии отправятся на отдых за полмиллиона рублей за счет государства 11
Сегодня 10:55
"Многие уже умерли, не дождавшись закона" 18
Сегодня 11:22
Власти Петрозаводска призывают жаловаться на паркующихся на газонах автомобилистов 41
Сегодня 06:40
Два жителя Петрозаводска скончались от коронавируса
Сегодня 09:21
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 6
Сегодня 08:15
ФСБ в Карелии поймала предпринимателя, пытавшегося присвоить себе чужую компанию 3
Сегодня 10:40

Спортсменка из Карелии стала абсолютной чемпионкой всероссийских соревнований по тхэквондо

Новости. Спорт
18:20, 05 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте "Спорт - норма жизни Карелия"
Загрузка...

Карельские тхэквондисты завоевали 15 медалей различного достоинства на турнире в Санкт-Петербурге.

В паблике Управления физической культуры и спорта Карелии рассказали о завершившихся недавно в Санкт-Петербурге Всероссийских соревнованиях по тхэквондо МФТ "Кубок Северной Пальмиры". Турнир проходил 3-4 апреля.

На соревнованиях Карелию представляли 13 спортсменов, которые под руководством тренеров Артема Никифорова и Ростислава Минина завоевали 15 медалей. В копилке карельских тхэквондистов - 4 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Абсолютной чемпионкой стала Тихонова Виктория, заняв первые места сразу в двух дисциплинах - спарринг и туль (базовая техника).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

Сегодня 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 3
Сегодня 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 6
Сегодня 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 8
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:25
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
Сегодня 14:20
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 8
31.03.2021 11:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»