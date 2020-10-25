Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Более 6 тысяч инфицированных COVID-19 зарегистрировано на 26 октября в Карелии
Сегодня 08:52
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии 3
Сегодня 15:20
Ястребы утроили охоту на голубей в Петрозаводске (ФОТО) 4
Сегодня 07:25
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО) 23
25.10.2020 21:19
Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за свой последний в карьере бой 4
25.10.2020 20:40

Карельская спортсменка взяла "золото" на Чемпионате России по горному бегу

Новости. Общество
18:00, 26 Октября 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
Загрузка...

Спортсменка из Карелии, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина завоевала золотую медаль, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Сочи в Красной Поляне 25 октября состоялся Чемпионат России по горному бегу на длинной дистанции. Трасса включала в себя сложные подъемы и спуски с перепадом высот +/- 1311 метров, а также неоднородный рельеф.

Карельская спортсменка, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина завоевала золотую медаль, преодолев дистанцию в 30 километров за 2 часа 26 минут 19 секунд.

Поздравляем Елизавету и её тренера Валерия Романюка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»