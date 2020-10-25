Карельская спортсменка взяла "золото" на Чемпионате России по горному бегу

Спортсменка из Карелии, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина завоевала золотую медаль, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Сочи в Красной Поляне 25 октября состоялся Чемпионат России по горному бегу на длинной дистанции. Трасса включала в себя сложные подъемы и спуски с перепадом высот +/- 1311 метров, а также неоднородный рельеф.

Карельская спортсменка, мастер спорта России по легкой атлетике Елизавета Ерохина завоевала золотую медаль, преодолев дистанцию в 30 километров за 2 часа 26 минут 19 секунд.

Поздравляем Елизавету и её тренера Валерия Романюка.