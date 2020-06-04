Карельские депутаты добиваются исключения алиментов из расчетов при назначении детских пособий

Разработанный в Карелии законопроект об исключении алиментов из расчетов при назначении детский пособий, в целом, получил поддержку комиссии совета законодателей по вопросам социальной политики при Федеральном собрании России.

Это следует из решения комиссии на проект закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Согласно законопроекту предлагается исключить сумму уплаченных алиментов из расчета среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячный детских пособий. По мнению разработчиков законопроекта, учет алиментов "зачастую лишает семью права на назначение вышеуказанных выплат". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".