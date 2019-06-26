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Новости. Общество
12:45, 26 Июня 2019
фото: shutterstock.com

Карельские депутаты обвинили гидов-иностранцев в искажении истории России

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Группа депутатов парламента Карелии выступила с инициативой запретить иностранным гидам-переводчикам проводить экскурсии на территории России, чтобы не допустить искажения ими истории страны.

Это следует из проекта обращения депутатов в адрес заместителя председателя правительства РФ Ольге Голодец.

"В настоящее время планомерно идет захват отечественного туристского рынка иностранными гидами-переводчиками. Иностранные туристы получают искаженное представление об истории России, так как ее изложение непрофессиональными специалистами превращается в "альтернативную историю России", не имеющую ничего общего с реальной", - говорится в обращении.

Его авторы просят вице-премьера законодательно урегулировать деятельность экскурсоводов.

Каким образом хотят урегулировать деятельность экскурсоводов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Lana
2019-06-26 13:25:55
Похоже на лоббирование чьих-то интересов. Докажите что вы лучше!
Неравнодушный
2019-06-26 13:18:51
Историю искажают все, но у некоторых ещё и харя неприятная.
карел
2019-06-26 13:05:21
Не до такой же степени впадать в маразм , принимать запреты и указывать иностранным туристам с кем им интереснее на экскурсиях . Работать надо лучше управлению по туризму РК , а не в кабинетах задницы отсиживать . Политику сюда плести не надо . Рынок на дворе .
Гость
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