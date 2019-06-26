Карельские депутаты обвинили гидов-иностранцев в искажении истории России

Группа депутатов парламента Карелии выступила с инициативой запретить иностранным гидам-переводчикам проводить экскурсии на территории России, чтобы не допустить искажения ими истории страны.

Это следует из проекта обращения депутатов в адрес заместителя председателя правительства РФ Ольге Голодец.

"В настоящее время планомерно идет захват отечественного туристского рынка иностранными гидами-переводчиками. Иностранные туристы получают искаженное представление об истории России, так как ее изложение непрофессиональными специалистами превращается в "альтернативную историю России", не имеющую ничего общего с реальной", - говорится в обращении.

Его авторы просят вице-премьера законодательно урегулировать деятельность экскурсоводов.

Каким образом хотят урегулировать деятельность экскурсоводов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".