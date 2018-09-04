Карельские депутаты решили сохранить региональные льготы для жителей республики

Депутаты Заксобрания Карелии внесли законодательную инициативу, которая позволит сохранить региональные льготы для жителей Карелии независимо от изменения возраста выхода на пенсию.

Как рассказали в пресс службе парламента, в частности, депутаты от "Единой России" предлагают сохранить "северные" льготы в виде дополнительных ежемесячных выплат жителям, имеющим особые заслуги перед республикой в государственной, хозяйственной и общественной деятельности. Также сохранится социальная поддержка работников противотуберкулезных учреждений.

"Учитывая предстоящие изменения в российской пенсионной системе, депутаты Законодательного Собрания считают исключительно важным для жителей республики оставить без изменения возраст, при котором получателю будет дано право на льготу, независимо от времени выхода на пенсию", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в республике продолжится предоставление таких льгот, как ежемесячные выплаты и компенсация расходов на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ, а также бесплатное зубопротезирование.

По мнению спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича, одного из авторов законодательной инициативы, это очень чувствительный вопрос для граждан, особенно для северян, поэтому мы должны стремиться максимально сохранить все существующие льготы.

Ожидается, что законопроект о сохранении региональных льгот будет рассмотрен на ближайшем Комитете по здравоохранению и социальной политике 11 сентября.