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Новости. Общество
14:22, 08 Мая 2019

Карельские энергетики почтили подвиг героев у мемориала "Вечный огонь" под Знаменем Победы

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В канун празднования 74-й годовщины со Дня Великой Победы 7 мая карельские энергетики под красным Знаменем Победы возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь".

Представители ПАО "ТГК-1" и филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" совместно с отраслевыми профсоюзными организациями прошли знаменной колонной во главе с штурмовым флагом 150-го ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был установлен на здание Рейхстага в Берлине.

Среди участников мероприятия — ветераны энергетической отрасли, в том числе и настоящий герой нашего времени — Виктор Иванович Рыбаков, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, заслуженный энергетик Российской Федерации, заслуженный работник Минтопэнерго и РАО "ЕЭС России". Он больше 40 лет назад инициировал и возглавил всероссийское "Варламовское движение", посвященное изучению и увековечиванию подвига Героя Советского Союза Николая Гавриловича Варламова.

У мемориала "Вечный огонь" вспоминали о всех, кто проявил мужество и несокрушимость духа, о фронтовиках и тружениках тыла, отстоявших свободу Родины. После минуты молчания ветераны возложили алые гвоздики и венки к мемориалу.

— Для всех нас День Великой Победы — особенный, он несет в себе радость победы и боль утрат; это день памяти и скорби, гордости и бесконечного преклонения перед теми, кто ценой своей жизни и здоровья выковал свободу и независимость нашей земли, — отметил директор филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Игорь Карцев. — Каждая семья бережно хранит свою историю, связанную с Великой Отечественной войной, воспоминания бережно хранятся в фотоальбомах, фронтовых письмах, дневниках, медалях и орденах. Мы сегодня еще раз говорим: "Спасибо" за возможность жить, возможность растить детей и внуков. Наша благодарность – безгранична, а память о подвиге навсегда останется в наших сердцах.

Справка

Знамя Победы является государственной реликвией Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом "О Знамени Победы" Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный на здание Рейхстага в городе Берлине.

9 мая 1945 года реликвия была передана в штаб 150-го полка, а вместо нее над Рейхстагом взвился другой флаг. 20 июня 1945 года Знамя Победы на транспортном самолете было доставлено в Москву и с тех пор хранится в Центральном музее Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации.

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Карельские энергетики почтили подвиг героев у мемориала "Вечный огонь"
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